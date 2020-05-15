شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إلغاء ترخيص خطيب مكافأة بالغربية بسبب تجاوزات لا تتسق مع المنبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت مديرية أوقاف الغربية تصريح خطابة خطيب مكافأة، وأبلغت ديوان عام الوزارة بذلك، مع تنبيهها على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكين المذكور من أي عمل دعوي أوصعود المنبر أو إمامة الناس بالمساجد.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم:"بناء على ما صدر من أبو اليزيد محمد أبو اليزيد عوض وشهرته أبو اليزيد محمد صالح خطيب مكافأة بإدارة أوقاف طنطا أول – مديرية أوقاف الغربية من تجاوزات لا تتسق مع أخلاق من يسمح له بصعود المنبر، تقرر إلغاء تصريح الخطابة الخاص به".

وتابعت الوزارة:"كما أكدت مديرية أوقاف الغربية بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تجاوزات المذكور على صفحته ، وإبلاغ الجهات المختصة بمتابعة جرائم النشر الإلكتروني بما نشره على صفحته الخاصة".

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وكانت وزارة الأوقاف قالت فى بيان لها أمس الخميس، :"إنه بناء على حكم قضائي أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، خدمة "ص.م"، مؤذن بمديرية أوقاف الغربية"، مؤكدة أنه من تاريخه أصبح "ص.م" لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .