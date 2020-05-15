شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تصدير 51 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 30 سفينة و34 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 87 سفينة، وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 121 ألف طن بضائع عامة بينها 51 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 223 ألف طن حديد وخشب وقمح وذرة ومواد بترولية .

كانت الموانئ أكدت أنه بكل ميناء يتم اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.