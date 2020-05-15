الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة فى تتبع بؤر الإرهاب بسيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأزهر الشريف بجهود جنود قواتنا المسلحة البواسل في حربهم ضد الإرهاب، وما يحققونه من نجاحات في تتبع البؤر والتنظيمات الإرهابية في سيناء، مؤكدًا أن العملية النوعية التي قامت بها قواتنا المسلحة البواسل، اليوم الجمعة، بشمال سيناء، تعكس إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعبها إلى بر الأمان، داعيًا جموع الشعب المصري إلى استلهام روح الإصرار والعزيمة وحب الوطن من جند مصر، سائلًا الله -تعالى- أن يمن على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والصحة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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