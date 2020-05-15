لا صحة لوقف صرف المعاش لأى من المستحقين.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، فى اجتماع لرئيس الوزراء مع وزير التعليم.. مدبولى يتابع ترتيبات امتحانات الثانوية.. والتعاقد على التابلت.. «شوقى»: استلام 15 مليون بحث عبر منصة «إدمودو ».. وضوابط احترازية لحماية الطلاب.

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