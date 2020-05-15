شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و1449 سيارة مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 5949 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين و (1449) سيارة مخالفة. وتمكنت الجهود من ضبط (148) دراجة نارية مخالفة وضبط ع (214) مركبة "توك توك" مخالفة ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. Advertisements جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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