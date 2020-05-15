شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. القوات المسلحة تعلن مقتل 7 تكفيريين بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، القوات المسلحة تعلن مقتل 7 تكفيريين وتفجير 4 أحزمة ناسفة بشمال سيناء، حيث استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية.





القوات المسلحة تعلن مقتل 7 تكفيريين وتفجير 4 أحزمة ناسفة بشمال سيناء..فيديو

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية

وزارة النقل تنشر فيديو يوضح طريقة حجز القطارات عبر موقع هيئة السكة الحديد

نشرت وزارة النقل مقطع فيديو يوضح طريقة حجز تذاكر القطارات عبر الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد على شبكة الانترنت والتطيبق الخاص بالموبايل وكيفية وخطوات حجز التذكرة.





الساعات الأخيرة فى حياة النقشبندى ومذكراته ووصية بخط يده فى "حكايات زينب"

تعرض الحلقة الجديدة من برنامج "حكايات زينب" لأول مرة صفحات من مذكرات قيثارة السماء الشيخ سيد النقشبندى بخط يده تكشف قصة ميلاد أهم روائعه وتفاصيل تعاونه مع الموسيقار الكبير بليغ حمدى الذى لحن له أشهر أعماله أنشودة " مولاى إنى ببابك"

رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه 10 نصائح لتحقيق التفوق فى الاختبارات

نشر الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نصائح للطلاب لتحقيق التفوق الدراسى مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 7 يونيو المقبل.

القوى العاملة: 5 رحلات طيران استثنائية للمصريين فى أبوظبى الثلاثاء والأربعاء

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة ،فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن فى كومباوند سكنى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنان أحمد فلوكس، وهو يعتدى بالضرب على أحد أفراد الأمن في "كومباوند" سكنى، حيث نزل فلوكس من سيارته، ويبدو أنه احتد فى الكلام مع فرد الأمن، قبل أن يدفعه بيده، ثم يعود ليستقل سيارته مرة أخرى، وقد انتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

محكمة سوسة تقرر الإفراج عن التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق

أعلنت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمدينة سوسة، اليوم الجمعة، الحكم بسجن حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمى باسم المحكمة محمد حلمى الميساوى لإذاعة "موزاييك" التونسية وتم الإفراج عنه اليوم عقب جلسة المحاكمة.

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الأهلى رداً على شكوى الزمالك: 6 أيام تفصلنا عن الاحتفال بجائزة نادى القرن

ردت صفحة النادى الأهلى الرسمية بإنستجرام على اعتزام نادى الزمالك تقديم شكوى بسبب جائزة نادى القرن، ونشرت صورة للمايسترو صالح سليم رئيس الأهلى الراحل أثناء تسلمه الجائزة وعلقت قائلة، "6 أيام تفصلنا عن الاحتفال بجائزة نادى القرن". ففى 22 مايو عام 2001 تسلم الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى جائزة نادى القرن والتى توجت بها القلعة الحمراء كونه أكثرالأندية الأفريقية تحقيقا للنجاحات والألقاب على مدار القرن العشرين منذ 18 عاماً، وأقيم حفل ضخم لاختيار نادى القرن فى مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية فى الثانى والعشرين من مايو لعام 2001، وتسلم المايسترو جائزة نادى القرن الأفريقى ممثلا عن النادى الأهلي.

غضب الطبيعة.. سحالى مرعبة تغزو الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

في الوقت الذى تحاول فيه الولايات المتحدة، مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انتشار الدبابير القاتلة، باتت الأمريكيين يواجهون أزمة جديدة لم تكن في الحسبان، حيث غزا البلاد سحالي عملاقة مرعبة يطلق عليها "تيجوس"، تلك السحالي التي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية، كما أن لديها بالفعل موطئ قدم في فلوريدا، ويصل طولها إلى 4 أقدام أي أكثر من متر وفقا لما ذكرته "ديلي ميل".

مصادر : الاشتباه فى اصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بكورونا ضمن العائدين من واشنطن

قالت مصادر بمرسى علم، أن أطباء الحجر الصحي بالبحر الأحمر، اشتبهوا في إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا، من العائدين علي متن رحلة الطيران التي وصلت صباح الخميس من واشنطن .

فيديو.. مفيش مدارس ولا جامعات ولا سينما وكافيهات .. خطة التعايش مع كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكترونى عن الخطة التى وضعتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وهذه الخطة مقسمة لمجموعة مراحل، كل مرحل منها ستشهد مجموعة إجراءات.





الآلاف مستعدون لإصابة أنفسهم بكورونا بهدف إنتاج لقاح ضد الفيروس

محاولات عالمية جادة مستمرة من أجل انتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن لإنقاذ البشرية من مرض "كوفيد 19" الذي أصاب أكثر من 4 ملايين شخص ووفاة أكثر من 300 ألف حالة على مستوى العالم.

علشان تحضن فى أمان .. طفلة تبتكر "ستارة آمنة" لعناق أقاربها دون لمس.. فيديو

إذا كان فيروس كورونا، من أسوأ الأزمات التى مرت على البشر، ولكنه أيضا لدى الكثيرين أخرج ما بداخلهم من إبداعات ومهارات، قد لا يكونون عرفوا بها من قبل، فقد أجبرنا فيروس كورونا، على التفكير والتحايل والخروج عن المألوف فى سبيل استمرار حياتنا، مع الحفاظ على أنفسنا وحماية من حولنا من فيروس كورونا.

الحاجة أم الاختراع.. مشروعات مربحة في زمن الكورونا..فيديو

"الحاجة أم الاختراع" مثل إنجليزى يعنى أن القوة الدافعة الرئيسية لمعظم الاختراعات الجديدة هي الحاجة أو الظروف المستجدة، ففي ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم مع تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف بـ"كوفيد 19" أدت إلى ارتفاع نسب البطالة بشكل رهيب وترك الكثيريين أعمالهم الأساسية والتي كانت تعتمد على السياحة وبعض الأعمال الأخرى.

جلسة لوزيرى الرياضة والصحة الأحد المقبل لحسم مصير النشاط الرياضى

يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الأحد المقبل بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضى من جديد. وتوقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس.