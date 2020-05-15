الطيران المدني: عودة 12 ألف مصري عالق من خلال 70 رحلة طيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني، إن الجسر الجوي الذي نظمته شركتي "مصر للطيران" و"آيركايرو" يعمل حتى الآن، ومستمر حتى عودة آخر مصري عالق بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الجسر تمكن من إعادة حوالي 12 ألف مصري كانوا عالقين بمختلف دول العالم، على 70 رحلة طيران سيرتهما الشركتين إلى مختلف الدول والعواصم منذ آواخر أبريل الماضي.

وأضاف المصدر، أن رحلات العودة للجسر الجوي، انقسمت بين مطارات القاهرة ومرسى علم وسفنكس، حيث تم استقبال المصريين العالقين وفحصهم طبيًا فور هبوط الطائرات وإجراء فحص "كورونا" عليهم داخل صالات الوصول وقبل الخروج إلى أماكن العزل للتأكد من خلوهم من العدوى، وقال إن الوزارة على تواصل تام مع اللجنة المشكلة من مختلف الوزارات والخاصة بإعادة المصريين العالقين بالخارج، وأرسلت رحلات الجسر الجوي إلى أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وأوكرانيا وروسيا وتركيا والمغرب والجزائر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والعراق والسودان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وتشاد وأوغندا ورواندا وتنزانيا وجزر المالديف وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والهند.

وأضاف المصدر، أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بدأت في تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية، بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس "كورونا"، وقال إن الإجراءات الاحترازية تضمنت توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالمطارات، ووضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

​