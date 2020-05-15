تعديل قانون الاستثمار وصيانة طرق 12 محافظة.. أبرز حصاد الوزراء في أسبوع (إنفوجارف)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إنفوجراف سلّط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 9 حتى 15 مايو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على تعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، والموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة القليوبية، لصالح وزارة السياحة والآثار، لاستخدامها في إقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بإنشاء مارينا سياحي محلي بخليج أبو سومة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامه في استقبال اليخوت وسفن النزهة، على أن يتولى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، الإشراف على المارينا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعفاء المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد من رسم الشراء المقرر قانونًا، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لصالح الجهات المُخاطبة.

كما تضمنت القرارات بحسب الشإنفوجراف، موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية لجامعة سوهاج، والموافقة على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلي المصري، لاستخدامها في توسعة الفرع الحالي لخدمة أهالي مدينة نصر النوبة، فضلًا عن الموافقة على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بجانب الموافقة على تأجير قطعة أرض بمساحة 40 فدانًا عند الكيلو 54 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، لشركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي لمدة خمس سنوات، لاستخدامها في إقامة مشروع إنتاج حيواني بطاقة 60 ألف رأس تسمين في السنة.

وشملت القرارات أيضًا الموافقة على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه للشركة المصرية للصيانة الذاتية لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخرى، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل نطاق 12 محافظة، فضلًا عن الموافقة على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، والموافقة على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة المستحقات الأخرى.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة، عدد من الموضوعات التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة حاليًا، ولاسيما تداعيات أزمة " كورونا المستجد"، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة، فضلًا عن اجتماع لمتابعة أعمال تجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا تدريجيًا، بحضور وزيري التعليم العالي والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واجتماع لمتابعة الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومستشاره الفني، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعًا لاستعراض الموقف المالي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور وزيري المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين، فضلًا عن اجتماع لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، بحضور وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والتعليم العالي والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، واجتماع لمناقشة الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية الأساسية المعلوماتية، بحضور وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة إجراءات التعاقد على أجهزة التابلت للعام المقبل وسير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل وترتيبات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتفقد رئيس الوزراء صالات السفر والوصول بمطار القاهرة، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، برفقة وزيري الطيران المدني، والدولة للإعلام، فضلاً عن زيارة المركز القومي لبحوث المياه بمدينة القناطر الخيرية، برفقة وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، بجانب تفقد الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، ومشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزي بمحافظة القليوبية، وتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حاليًا على تصنيع الملابس والكمامات الطبية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة القليوبية.

وشملت الأنشطة أيضًا تفقد عدد من كباري مشروع رفع كفاءة طريق بنها المنصورة وأعمال إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر إسكندرية الزراعي، فضلاً عن تلقي خطاب من رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أعلن خلاله مساهمة البنك بـ7 ملايين دولار لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الأسر المتضررة من الأزمة، وخطاب من الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي صبور"، يفيد بتبرع الشركة بأجهزة تنفس صناعي و75 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" بقيمة 4.5 مليون جنيه.

كما تضمنت الأنشطة متابعة تطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بعدم القدرة على الرؤية، وكلف رئيس الوزراء بعلاجه على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي، فضلاً عن تلقي تقرير من وزير التنمية المحلية تضمن رصدًا لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية، حيث تم إزالة 9420 مخالفة بناء و12979 مخالفة على أراض زراعية، إلى جانب متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر أبريل 2020، حيث تلقى 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة بزيادة 71 ألف شكوى عن مارس الماضي، ليصبح أعلى الأشهر استقبالاً للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة.