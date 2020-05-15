القبض على 5949 شخصا خرقوا حظر التجوال أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 5949 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين؛ تنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تنتشار فيروس (كورونا). وشملت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية ضبط 1449 سيارة مخالفة، و148 دراجة نارية مخالفة، و214 مركبة "توك توك" مخالفة على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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