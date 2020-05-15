بعد 3 أيام من الجريمة.. أمن القاهرة يفك لغز مقتل "تاجر بدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى المتهمين بقتل تاجر في مدينة بدر، بعد العثور على جثته مذبوحًا داخل سيارته بدائرة القسم.

وكشف رجال الأمن في مديرية أمن القاهرة، أن زوجة المجني عليه وعشيقها وراء مقتله بعد 3 أيام من وقوع الجريمة.

كانت قوة أمنية تتفقد الحالة الأمنية بنطاق دائرة القسم، وعثروا على سيارة متوقفة بشكل مثير للريبة على طريق "الروبيكي".

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بفتح للسيارة واستكشاف الأمر عثروا على جثة رجل مذبوح بداخلها، وبتفقد أوراق الهوية الخاصة به تبين أنها لرجل أعمال من محافظة أسيوط.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة لمصراوي في وقت سابق، أن المجني عليه تاجر ومقيم بمنطقة ابني بيتك، مشيراً إلى أن قوات الأمن عثرت في السيارة على مبلغ ٩ آلاف جنيه، ما يرجح أن الدافع من ارتكاب الجريمة ليس السرقة وإنما عملية انتقام.

وقال المصدر إن رجال المباحث انتقلوا إلى محافظة أسيوط لفحص علاقات المجني عليه والاستماع إلى أهليته ولبيان وجود خلافات ثأرية بين عائلته و عائلات أخرى من عدمه.