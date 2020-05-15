أخبار مصر | بيان مهم من مجلس الوزراء عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان مهم من مجلس الوزراء عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المركز الإعلامي التابع مجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي جرى تداولها خلال الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملية التعليمية.

وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه ما تردد حول وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمي غير صحيح، وقد تم تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، وأوضحت الوزارة ان أرقام الجلوس قد بدا تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الالكتروني.

كما نفت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية الكترونيا على منصة الوزارة من خلال الهاتف المحمول، مؤكدا أن الوزارة أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محلول بنفس طريقة رفعها خلال أجهزة الكمبيوتر، وذلك تيسيرا علي الطلاب وأولياء الأمور.

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مساء أمس، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمُتابعة إجراءات التعاقد على دفعة جديدة من "التابلت" للعام المُقبل، وسير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل عبر منصة "إدمودو"، بالإضافة إلى الترتيبات التي يجري اتخاذها لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تجربة استخدام "التابلت"، وكذا توطين صناعته في مصر، خاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد على التابلت المطلوب لطلاب العام المقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي أنه جار الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تصنيع أجهزة " التابلت" التعليمي في مصنعها بمصر، من خلال ضخ استثمارات بقيمة ٧٠ مليون دولار، وذلك ضمن خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلي، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في أجهزة "التابلت" التي ستنتجها الشركة من مصنعها بمصر تبلغ ٤٠% كما أنها ستعتمد في ذلك على العمالة المصرية.

في سياق آخر، قال وزير التعليم إن عملية تسلم الأبحاث المطلوبة من طلاب شهادات النقل تسير بانتظام، حيث يجري استلام ١٥ مليون بحث عبر منصة "إدمودو"، كما يمكن تسليم البحث ورقيا بالمدارس، وهناك إجراءات تم الإعلان عنها بهذا الشأن.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مُؤكدًا أن اللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة، وإجراءات احترازية، لحماية أبنائنا الطلاب.