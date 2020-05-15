شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم للمستوى الأول لرياض الأطفال بالبحر الأحمر أول يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة البحر الأحمر، الجمعة، فتح باب التقديم للمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، لمدة شهر من 1 يونيو حتي 30 يونيو.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في بيان لها، أنه سيتم الإعلان عن رابط التقديم على صفحة المديرية «الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر» .
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