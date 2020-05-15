شكرا لقرائتكم خبر عن تقبلوا مشاعر أبنائكم.. 8 نصائح للتعامل مع نفسية الأطفال خلال فترة الحظر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأثرت نفسية الأطفال بشكل سلبي عقب شهر ونصف من الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لاحظ بعض الأهالي ميل أطفالهم للسلوك العدواني مما دفع البعض منهم بالبحث عن لعلاج لتلك المشكلة.

وتستعرض وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نصائح للتعامل مع نفسية الأطفال خلال فترة الحظر بالتعاون مع دكتور إيمان جابر مدير طب الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية فيما يلي:

١- مساعدة الطفل على شغل وقت فراغة، من خلال تخصيص روتين يومين يحتوي على مواعيد محددة للاستيقاظ أو النوم والقيام بالأنشطة المفضلة كالرسم أو قراءة القرآن أو ممارسة الرياضة.

٢- يتوجب على الأم الاهتمام حالتها النفسية من خلال تجنب الاطلاع على الأخبار السلبية المتعلقة بفيروس كورونا والإفصاح عن مشاعرها أمام الأطفال دون خوف.

٣- تعليم الطفل كيفية التعبير والإفصاح عن مشاعره، أو جعله يقرأ القصص المصورة الخاصة بمفهوم القلق والخوف وكيفية التغلب عليهم.

٤- جعل من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لعبة وتجنب تخويف وترهيب الطفل إذا لم يقم بها.

٥- إخبار الطفل أن التباعد الاجتماعي لا يعني الانقطاع التام عن العائلة والأصدقاء، ولكنه يمكنه التواصل معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والفيسبوك أو زووم.

٦- جعل المراهق يتطلع ويبحث عن فيروس كورونا وسبل الوقاية منه من مصادر موثوقة وتقوية العلاقة بينك وبينه كي يستمع لكلامك وينفذها.

٧- ضرورة تخصيص روتين ثابت داخل المنزل والتواصل مع مقدمي الراعية الصحية وتطوير المهارات المكتسبة وذلك إذا كان الطفل يعاني من اضطرابات التوحد.

٨- تفهم مشاعر الطفل وتقبلها والتعامل معها.