شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى حالتين بـ«عزل العجمى» ليرتفع الإجمالي لـ113 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية، (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، أنه تم تعافي وخروج حالتين جديدتين من مصابي الفيروس اليوم الجمعة.

وأوضحت «ميرفت» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بتعافي الحالتين من مصابي الفيروس في مستشفى العجمي يصل إجمالي حصيلة الشفاء بالمستشفى منذ 6 مارس الماضى وحتى الآن إلى ١١٣ حالة

وقالت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافياً .

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى مستشفى المدينة الشبابية في أبوقير لقضاء فترة النقاهة إلى ٣٥٣ حالة.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

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