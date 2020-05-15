شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة واحدة.. تعافي ٢٢ حالة بـ«عزل أبوقير» ليرتفع العدد لـ٢٨٧ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحي في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، أنه تم تعافي ٢٢ مصابًا جديدًا من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً، وتلقي العلاج اللازم «دفعة واحدة» اليوم الجمعة.

وأضاف «سلامه» لـ«المصري اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ٢٢ اليوم يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن إلى ٢٨٧ حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمي المركزي من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة، ومن تكون عينته في المسحة الأولى سلبية.

وأكد رئيس الفريق الطبي أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحي (عزل) لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم، واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحي في أبوقير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية، وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين، وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.

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