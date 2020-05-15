شكرا لقرائتكم خبر عن "بروفايل".. سيرة أمين عام رابطة العالم الإسلامي كرمز للوسطية "بودكاست" فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشطت حربه فى مواجهة المتشددين، عازما نشر الوسطية، كأحد أهم رموز التعايش والتسامح في العالم، نجح في أن يحمل لواء الوسطية الإسلامية الحقة، لينشر السلام، ما جعل بودكاست بروفايل شبكة 84 أربعة وثمانون للنشر، تفرد حلقة خاصة لسرد السيرة الذاتية للدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، ورئيس هيئة العلماء المسلمين، لعرض جهوده فى نشر سبل المحبة، ويدحض أفكار التطرف والإرهاب، أدرك حقيقة الإسلام والمسؤولية الحضارية لوطنه وأمته، فراح متسلحاً بالعلم الشرعي والمنهج العصري يخاطب رموز الأديان في العالم ومفكريه وفلاسفته، ليدعوهم إلى كلمة سواء في وجه الحروب المصطنعة والانحراف الفكري، فحظي بالمكانة المرموقة والسمعة الناصعة والتبجيل والتقدير في كل مكان، فمن لا يريد السلام والتعايش، من يرد يداً مدت بالسلام والمنهج المعتدل الذي يحمي الإنسان ويحفظ الأوطان.

https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/id1494286422?l=ar

قال البروفايل "العيسى" غرس صالح من غراس هذا الوطن المعطاء، نبت في شقراء موطن الكرماء، وملتقى الحجاج والتجار، على أبواب عاصمة الوطن، رياض الروض عام 1385هـ له من اسمه نصيب.. فهو كريم في العلم والعمل والفقه والوعي، مؤكدا أن الدكتور العيسى، عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السابق، عاشق العلم والعلماء والخير والخيريين في كل مكان، فالحكمة ضالته أنى وجدها لم يفرط فيها، حيث تخرج الدكتور العيسى في تخصص الفقه الإسلامي المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على الماجستير في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، فالدكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف الأولى.

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أدرك الدكتور العيسى أن تصحيح صورة الإسلام والمسلمين وإزالة تلك الصورة السلبية التي رسمها الجهلاء ممن انتسبوا للإسلام وهم لا يعرفون منه سوى القشور وكذلك المغرضون الأعداء، فوضع نصب عينيه تصحيح الفهم الخاطئ لدى بعض المسلمين عن دينهم، وتفنيد شبهات المغرضين فهو يسعى كما يقول إلى :" أن يفهم المسلمون حقيقة دينهم المتعايش المحب المتسامح مع الجميع "

شن الدكتور العيسى، هجوما كاسحا على مجامع الضرار التى تخدم الإسلام السياسى فغالبا ما يصدر عنها بيانات سياسية مشحونة بازدواجية المعايير وتمرير الأجندات والتسويق لمن يمولها، مؤكدا أن معنى حديث: "وإذا لقيتموهم، (يعنى أهل الكتاب)، فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه"، بأن هذا الحديث يخص سياقا معينا، وظرفا معينا، وفئات محددة، ولا يجوز أبدا مد مضمون هذا الحديث إلى أهل الكتاب كلهم، في كل زمان ومكان، وأجاب أمين عام رابطة العالم الإسلامى، على سؤال عن معنى حديث: "وإذا لقيتموهم، (يعنى أهل الكتاب)، فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه"، بأن هذا الحديث يخص سياقا معينا، وظرفا معينا، وفئات محددة، ولا يجوز أبدا مد مضمون هذا الحديث إلى أهل الكتاب كلهم، في كل زمان ومكان.

فيما تصدّر برنامج خاص بالدكتور "العيسى"، لائحة البرامج الدينية الأكثر متابعةً على المحطات الفضائية في العالم العربي، إذ تميّز بطرح عميق ورصين متناولاً كافة قضاياه بوضوح وشفافية في قالب ومحتوى عصري بعيد عن الطرح التقليدي، ويناقش الكثير من القضايا التي لا تُناقش عادةً في البرامج الدينية بلغةٍ صريحةٍ بعيداً عن المواربة والترميز.