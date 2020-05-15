شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. 3 حاجات لازم تصبر عليهم في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، يقدمها اليوم الدكتور علي الله الجمال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث يتحدث حول الصبر في شهر رمضان، وكيفية الصيام بدون مشقة وتعب، وقال الجمال: "رمضان شهر الصبر والصبر هو الحبس في اللغة أي تحبس نفسك وهذا الحبس يتحاج منك إلى تدريب ومجاهدة وصبر، والصوم في حد ذاته هو عبادة شاقة وخاصة إذا جاء في فصل الصيف فهو يحتاج منك إلى صبر شديد وطاقة روحانية وإيمانية لتستعين بها على هذه المشقة ولكنها مشقة عارضة".

وتابع الجمال: "قال ربنا في بداية آيات الصوم:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، ويجب أن نلتزم بهذا الصبر بتحمل أخلاق الناس، كما قال جابر بن عبد الله :"إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك"، لأن بعض الناس يظن أن الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط ولكن هناك صوم الجوارح أيضًا .

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