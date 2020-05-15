شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس يستقبل 153 مصريا عالقا قادمين من أبوظبى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل مطار سفنكس الدولي، بعد قليل، طائرة أير كايرو قادمة من أبوظبي وعلى متنها 153 مصريا عالقا هناك نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.