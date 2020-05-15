شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ طرح تذاكر القطارات الإضافية للعيد ابتداء من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد حجز تذاكر القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها خلال فترة تشغيل عيد الفطر ابتداء من الأحد المقبل، حيث تقرر أن يكون الحجز عليها قبل السفر بـ 24 ساعة.

وتقوم هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل عدد 6 قطارات إضافية علي خط القاهرة اسوان وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو الي 4 يونيه 2020 ليصبح اجمالي عدد القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة علي الوجهين القبلي والبحري 722 قطار.

كانت هيئة السكة الحديد أكدت أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات حظر تجوال.

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وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد بإتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة .

وأضاف الوزير أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً علي جمهور المسافرين والحد من الزحام امام الشبابيك .