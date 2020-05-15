شكرا لقرائتكم خبر عن بينها سيدة 27 عامًا.. تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» في ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديده بفيروس كورونا المستجد بمركز ومدينة ميت غمر ليصل إجمالي الحالات المصابة 26 حالة بنطاق المركز.

وقال «الطوبجي»، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم تسجيل إصابة سيدة عمرها 27 عامًا بقرية «ميت العز»، وأخرى عمرها 58 عام بقرية «أوليلة»، وشاب بقرية «جصفا»، وآخر بمدينة ميت غمر، والخامس لرجل عمره 55 عامًا مقيم بمحافظة الجيزة.

وأضاف مدير الإدارة الصحية: «كما تأكد سلبية وسلامة التحاليل الخاصة بطفل عمره 11 سنة من قرية دنديط، وأخرى عمرها 16 سنة من ميت غمر، كما تأكد شفاء وسلامة شاب بقرية أبونبهان عمره 32 سنة وعودته بسلامة الله إلى قريته».

تطهير وتعقيم شوارع الدقهلية

تطهير وتعقيم شوارع الدقهلية

تطهير وتعقيم شوارع الدقهلية

وشدد على ضرورة المساعدة بالتطهير والتعقيم والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المسئولة بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لكي نتجاوز سويا هذه المرحلة الصعبة.

وعلى الصعيد نفسه، انتقل فريق الترصد بالإدارة والوحدات الصحية، إلى القرى للقيام بأعمال التقصي، ومتابعة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبت إيجابيتها لفيروس كورونا وتتبع حالتهم الصحية، بالإضافة إلى قيام فريق الملاريا ومكافحه ناقلات الأمراض بالإدارة بأعمال الرش والتطهير للشوارع والمنازل والمنشآت.

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