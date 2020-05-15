شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل ٣٠٠ مصري عائد من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، رحلة طيران قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها ٣٠٠ راكب مصري، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة ١٤ يومًا.

مطار مرسى علم يستقبل العائدين من الرياض

من جهته، أشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إلى أنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الامنية.