شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: استلام 2.4 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التموين، استلام محصول القمح المحلى من المزارعين، منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا لمواعيد شهر رمضان، على أن تستمر بعض اللجان في العمل لفترة ثانية بعد الإفطار لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الثامنة وتنتهي الحادية عشر مساءاً، للتقليل من تكدس المزارعين.

وقال الوزارة، إن لجان استلام القمح، استلمت حوالى 2.4 مليون طن قمح حتى الآن، وأن غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلي لموسم 2020، مستمرة في العمل يوميا، بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وأضافت الوزارة، أن أموال المزارعين يتم سدادها خلال 48 ساعة فقط من تمام عمليات التوريد، بسعر يصل إلى 700 جنيه للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 22.5 قيراط، على أن يكون المحصول خاليا من الإصابة الحشرية، والرمل، والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.