شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق: ملتزمون باتباع الإجراءات الوقائية داخل مستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حريصة منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية والإجراءات اللازمة، من خلال تطبيق كافة التعليمات الموصي بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والتي تضمن سلامة الفرق الطبية والحد من انتشار الفيروس، فضلاً عن توفير كافة المتطلبات اللازمة وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، لمعاونة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى تجهيز عدد من المستشفيات ومباني المدينة الجامعية بما يتلائم مع اشتراطات مستشفيات العزل.

ويهيب رئيس الجامعة، بوسائل الإعلام المختلفة، توخي الحذر عند نشر المعلومات وتداول الأخبار وخاصة في ظل الظروف الحالية، وما قد يسبب إثارة البلبلة حول ما يبذله الفرق الطبية من جهد وعمل بكل إخلاص وتفاني خلال حربهم ضد فيروس كورونا، و«هو ما يلزمنا جميعا على تقديم كامل الدعم المعنوي لهم وتقدير جهودهم والوقوف إلى جانبهم في معركتهم وتضحياتهم الغالية لحماية الوطن والمواطنين».

جاء ذلك رداً على ما نشر على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بتاريخ ١٣ مايو الجاري، والذي يشير بالاتهام للفريق الطبى بمبنى الباطنة للعزل بمستشفيات جامعة الزقازيق، بمخالفته لقواعد العمل وعدم التزامه بقضاء 14 يوما داخل مكان العزل وبعدها 14 يوما آخر عزل بعد الانتهاء من العمل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن ما أثير عن كلاً من الدكتور مدير المبنى، ونائب المدير، الدكتور أستاذ الصدر الاستشارى للمبنى، ورئيسة التمريض، ومراقب المستشفى بعدم التزامهم بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة بأن يتم عزلهم بالمبنى طوال 14 يوما داخل المبنى وعدم خروجهم منه، عارٍ تماماً من الصحة نظراً لأن هؤلاء من الفريق الإداري للمبنى والمتواجد بالمنطقة الآمنة والذى بدورهم الإداري مسموح لهم التحرك الحر لإدارة شؤون المبنى، وإلا إذا كان الجميع مغلق عليهم بالداخل، فكيف سيتم إدارة المبنى وتلبية احتياجاته، بخلاف الطاقم الطبي الآخر المتواجد داخل مبنى العزل الذي يحتم دوره على الاختلاط بالحالات الإيجابية داخل المنطقة المغلقة بمبنى العزل.

وأشار إلى أن التعليمات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الفريق الطبي المخالط للحالات داخل مبنى العزل لم تكن بالصورة المعلنة من العزل التام 28 يوما أثناء وبعد العمل بالمبنى وإنما توصي تعليمات الأستاذ الدكتور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بعدم ضرورة عزل الفريق الطبي داخل مباني العزل أثناء أو بعد العمل.

وأضاف «عبدالسلام» أنه بخصوص ما أثير عن عدم صلاحية مبنى الباطنة للعزل لعدم وجود جهاز أشعة مقطعية ومعمل تحاليل داخل المبنى وتعريض حياة المواطنين للخطر، جدير بالإشارة أن معظم مبانى العزل على مستوى الجمهورية لا يوجد بها أجهزة أشعة مقطعية وإنما يتم نقل المريض طبقا للتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لعمل الأشعة المقطعية طبقاً لبروتوكولات مكافحة العدوى وإلا فلن يوجد أي مكان مخصص للعزل داخل الجمهورية، وذلك ما يتم إتباعه أيضاً على العينات المعملية التي يتم التعامل معها.

وذكر عميد كلية الطب أنه بالنظر إلى ما أثير حول قوانين الاشتراطات حول مبنى العزل، جدير بالإشارة أن مبنى الباطنة للعزل هو مبنى عناية مركزة به كافة التجهيزات الطبية المواكبة لشروط مكافحة العدوى، في حين أن هناك دولاً متقدمة تنشأ أماكن عزل في مراكز مؤتمرات ونزل شباب ومبانى حكومية وحتى على هيئة مخيمات في بعض الأحيان.

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وأوضح أن تخصيص مكان للعزل داخل المستشفيات الجامعية هو واجب وطني تفرضه المرحلة الراهنة وأن الطاقم الطبي المكلف بالعمل داخل المبنى هم أفراد قبلوا تحمل المسؤولية في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إيماناً منهم برسالتهم النبيلة.