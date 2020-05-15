شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لـ 6906 مصنعًا لحماية العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة من فيروس كورونا، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك على مدى الـ 43 يوما الماضية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، أنه تم التفتيش ومتابعة على 6906 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 577 منشأة، وسوهاج 506 منشآت، والجيزة 476 منشأة، والبحيرة 461 منشأة، ودمياط 418 منشأة، والإسكندرية 408 منشآت، والقاهرة 387 منشأة، والقليوبية 347، والمنيا 312، والغربية 295، وكفر الشيخ 291، وأسيوط 267، والدقهلية 263، وجنوب سيناء 256منشأة، وأسوان 189، والمنوفية 175، وقنا169، والوادي الجديد 168، وبورسعيد، 167، والأقصر 145، والإسماعيلية 135، والفيوم 125، ومرسي مطروح 123، وبني سويف 101، والبحر الأحمر 85، والسويس 60. منشأة.

كما أظهرت التقارير قيام 2689 منشأة بالعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال.

وقال الوزير للمسؤولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: «يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة».

وتابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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