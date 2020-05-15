شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة: مقتل 13 تكفيريًا في مداهمة بؤرة إرهابية في شمال سيناء (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، على «فيس بوك»، الجمعة، جهودها في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث، أنه بناء على معلومات إاستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الآتى مقتل 7 فرد تكفيري تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً.

المتحدث العسكري يعلن عن تصفية بؤرة إرهابية

كما ضبطت القوات المسلحة بحسب بيان المتحدث العسكري، عربة دفع رباعى وعدد 3 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى اكتشاف وتفجير عدد 10 عبوة ناسفة، ضبط وتفجير عدد 4 حزام ناسف، وضبط عدد 3 بندقية آلية وبندقية قناصة و3 مسدس 9 مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد 12 تليفون محمول أنواع، و4 جهاز لاسلكي و5 شدة ميدانية.