شكرا لقرائتكم خبر عن من ١٨ مايو لـ ٤ يونيو.. «النقل»: تشغيل ٦ قطارات إضافية لخدمة الوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، إنه في إطار خطة الوزارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار الاستعداد لسفر الركاب بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، فقد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل عدد ٦ قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع ٤ قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من ١٨ مايو إلى ٤ يونيو ٢٠٢٠ ليصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري ٧٢٢ قطارا.

وقال «الوزير» إن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات.

ووجه وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب.

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات

وأشار إلى أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً على جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.