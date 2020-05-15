شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحيون الذكرى الثانية لـ«شهداء ليبيا» فى المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحيا الأقباط الأرثوذكس الذكرى الثانية لعودة رفات شهداء مصر من الأقباط الـ20 والذين قتلوا على أيدى عناصر تنظيم «داعش» فى ليبيا عام 2015، وذلك بصلوات إلهية ترحماً على الشهداء فى المنازل بدلاً من الكنائس المغلقة احترازياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية ومستشار التعليم فى المحافظة أن الذكرى الثانية لعودة رفات الشهداء والتى توافق اليوم د بمثابة ترجمة حقيقية لواقع عملى وهو أن مصر لا تنسى أبنائها من الشهداء، سواء داخل مصر أو خارجها.

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وأضاف: «كنيستنا القبطية هى كنيسة شهداء طول تاريخها ودائما تقدم الشهداء ولدينا رئيس جمهورية مش بيبيت تار ولاده وشعبه ويظهر دائما فى رد فعله السريع للحفاظ عليهم».

وأوضح «جورج» لـ«المصرى اليوم» أن الدولة المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لعبا دورا كبيرا وهاماً من أجل عودة رفات شهداء قرية العور بسمالوط فى محافظة المنيا إلى ذويهم، فضلاً عن كونه موقف لن ينسى لأنه يظهر مدى اهتمام الكنيسة والدولة بأبنائها.

وأشاد جورج بموقف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة بشأن حرصه للحفاظ على شعبه، فى ظل إجراءات وتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا بغلق الكنائس مؤقتا.