شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 35 جراجًا مغلقًا ومتابعة فتح المتبقى لتحقيق سيولة مرورية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت محافظة الجيزة من فتح 35 جراجا مغلقا أو تم تحويل استخدامه إلى أنشطة أخرى أسفل العقارات السكنية بأحياء الدقى والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة فتحها واستخدامها فى الغرض المخصص لها.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية فى تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق.

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ووجه بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التى تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية التابعة لها بالمرور الدورى على كافة أعمال المبانى التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات- جراجات- بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها على الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود أى مخالفة.

وتابع المحافظ مجهودات حى العمرانية فى فتح 5 جراجات تقع فى شوارع محمد فاضل وأبوحازم من شارع الهرم والهرم الرئيسى ومرزوق شكرى، كما تابع مجهودات حى الهرم فى فتح 5 جراجات مغلقة بقطاع هضبة الأهرام، مع التشديد على أصحاب العقارات بعدم غلق الجراجات مجددا، ومجهودات حى جنوب الجيزة فى فتح 5 جراجات مغلقة أسفل العقارات بمناطق المنيب وربيع الجيزى، إضافة لفتح 6 جراجات يتم استغلالها فى أغراض وأنشطة اخرى كمغسلة وورش إصلاح تقع فى شوارع مصدق والثورة بحى الدقى.

وتمكنت المحافظة من فتح 14 جراجا مغلقا فى شوارع المحولات وترسا وجمال إبراهيم وحسن عبدالحافظ وعزالدين عمر بنطاق حى الطالبية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجراجات التى تم تغيير نشاطها.