شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث إعداد خارطة طريق للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة الفنية للحد من استخدام البلاستيك القابل للتحلل، أمس الأول، بحضور ممثلى وزارة التجارة والصناعة وجهازى شؤون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات، وممثلى شركات تجارية كبرى، لإعداد خارطة طريق للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، على أهمية الحد من استخدام البلاستيك وخطورته على البيئة والصحة، مؤكدة عرض تلك القضية على مجلس الوزراء، الذى اتخذ قراره فى نوفمبر الماضى، بأن تتولى وزارة البيئة التنسيق مع وزارات الصحة والصناعة والتموين والمالية، والجهات ذات الصلة، لإعداد خارطة طريق للدولة، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية؛ أسوة بدول قطعت شوطا كبيرا فى هذا المجال، واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين.

وأوضحت الوزيرة، أن هدف هذا الاجتماع الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والتجارب الناجحة للشركات، والدروس المستفادة للخروج بآلية توافقية للعمل بما يحافظ على البيئة والصحة ولا يضر بالصناعة والاقتصاد، من خلال عرض ايجابيات وسلبيات استخدام الأكياس البلاستيكية، والبدائل المقترحة، التى يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، بالإضافة إلى إيجاد الأداة التشريعية المنظمة لهذا الأمر، لضمان فاعليته والالتزام به، موضحة أن وزارة البيئة لم تفوت الفرصة، بتضمين جزء يخص موضوعات البلاستيك فى قانون المخلفات الموحد، الذى تم إعداده وإرساله للبرلمان فى مارس الماضى، للاتفاق على تفاصيل هذا الجزء مع اللجنة الفنية للبلاستيك.

وأوضحت «فؤاد» أن وزارة البيئة لها أنشطة تجريبية فى مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية؛ منها حملة الحد من استخدام البلاستيك فى الغردقة، وتوزيع أكياس متعددة الاستخدام على المواطنين فى الأسواق، إلى جانب حملات التوعية، مشيرة إلى ضرورة استغلال التحول العالمى فى التفكير والأولويات نحو البيئة ومواردها فى ظل ما يعانيه العالم من آثار كورونا، لافتة إلى أن مصر ستكون فى مصاف دول العالم التى تضع البيئة وصون الموارد الطبيعية ضمن أولوياتها.