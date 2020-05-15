شكرا لقرائتكم خبر عن عدم دخول أى طالب تظهر عليه أعراض مرض.. اعرف خطة امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة أن هناك خطة محكمة للتعامل مع الطلاب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق 7 يونيو المقبل، تضمن هذه الخطة الحفاظ على حق الطالب فى درجاته الفعلية فى المادة، موضحة: الطالب يتوجه إلى اللجنة يوم الامتحان ويظهر عليه أى أعراض مرض أو الاشتباه فى إصابته بأى وباء أو أن درجة حرارته مرتفعة، لن يدخل امتحان المادة وباقى الامتحانات الأخرى على أن يؤدى امتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة وليس نصف الدرجة.

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وشددت المصادر على أن الطلاب الذين يعيشون في منطقة تم فرض حجر صحى عليها سوف يدخلوا امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية مع وقف الامتحان فيها كمان أن الطلاب الذين لديهم أقارب مفروض عليهم العزل المنزلى والصحي يدخلوا الدور الثاني بدرجة فعلية وأى متضرر من فيروس كورونا سوف يدخل الدور الثانى بالدرجة الفعلية فى حالة التأكد وإثبات ذلك

وكشف المصدر، أن إجراءات السلامة تتضمن وجود كمامة وجوانتي لكل طالب ومراقب وفرد أمن ومطهرات، مع وضع 14 طالبا على أقصى تقدير فى كل لجنة ولن تبعد اللجنة عن مقر سكن أسرته بأكثر من 15 أو 20 كيلومترا.