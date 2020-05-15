فيديو .. جريمة السلام.. شندى والاستروكس والقتل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بوست مرفق به صورة ملأ صفحات "فيس بوك".. شاب يحكى كيف قتل أحد المجرمين شقيقه أمام الجميع، والأصعب أن القاتل هدد أهل المنطقة "اللى هيصور أو يبلغ هقتله"
حسب تحقيقات النيابة وأقوال الشهود الجريمة بدأت باعتياد مجموعة شباب بمساكن الجمهورية بمنطقة السلام، بيع المخدرات والاستروكس بالشارع وتعاطيه أمام باب المسجد.
أحمد حسن شاب من أهل المنطقة هو الوحيد الذى تجرأ لمنع تلك المشاهد، ومع أول بلاغ ضدهم انتظروه أسفل منزله قبل السحور.
اعتدى المتهم "شندى" على والده وأصابه وعندما حاول أحمد إنقاذه، طعنه شندى عدة طعنات فسقط قتيلاً ووقف المتهم فى منتصف الشارع يحذر الجميع من الإبلاغ عنه.
فى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القضية ..
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