شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشر فيديو يوضح طريقة حجز القطارات عبر موقع هيئة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة النقل مقطع فيديو يوضح طريقة حجز تذاكر القطارات عبر الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد على شبكة الانترنت والتطيبق الخاص بالموبايل وكيفية وخطوات حجز التذكرة.

كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعلن قيام هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل 6 قطارات إضافية على خط القاهرة اسوان وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو الى 4 يونيه 2020 ليصبح إجمالى عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلى والبحرى 722 قطار، لافتا إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع مايقره المجلس من قرارات.

كما أكد الوزير أنه قد وجه قيادات هيئة السكة الحديد بإتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التى تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدى لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذى هو ملكا للشعب لافتا إلى أن هناك انتظاما فى عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بـ 801 منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً على جمهور المسافرين والحد من الزحام امام الشبابيك .