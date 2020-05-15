شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن مقتل 7 تكفيريين وتفجير 4 أحزمة ناسفة بشمال سيناء..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الآتى: 1- مقتل 7 فرد تكفيرى تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً . 2- ضبط عربة دفع رباعى وعدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية . Advertisements 3- اكتشاف وتفجير عدد (10) عبوة ناسفة . 4- ضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف . 5-ضبط عدد (3) بندقية آليه وبندقية قناصة و(3) مسدس 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) جهاز لاسلكى و(5) شدة ميدانية . هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

مقتل 13 تكفيريا وتفجير 4 أحزمة ناسفة بشمال سيناء

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