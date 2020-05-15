شكرا لقرائتكم خبر عن المشهد الحقيقى للشهيد رامى حسنين مع جنوده.. ستوديو الاختيار مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ستوديو التحليل للحلقة 21 من مسلسل الاختيار تفاصيل وفيديوهات حقيقية للوقائع والأحداث التي تضمنتها الحلقة، وخاصة عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، واستشهاد العقيد رامى حسنين قائد الكتيبة 103.

وعرض تامر إسماعيل صالح فيديو للمشهد الذى عرضه المسلسل بين رامى حسنين وجنود قبل تنفيذ أحد العمليات وأوصاهم فيها عدة وصايا بأنفسهم وبوطنهم، كما عرض ستوديو التحليل المشهد الحقيقى للجنازة المهيبة المؤلمة للشهيد التي تحركت على الموسيقى العسكرية وسط حشود بالألاف.



الشهيد رامى حسنين والنجم أحمد صلاح حسنى

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وعن عملية اغتيال النائب العام عرض تامر إسماعيل فيديو نادر لمحاولة إنقاذ النائب العام بعد استهداف سيارته بسيارة مفخخة، واعترافات المتهمين بعملية اغتياله، وكذلك التفاصيل الخاصة بحادث 1 يوليو الإرهابى الذى استهدفت فيه جماعات الإرهاب أكثر من 15 كمين للجيش والشرطة في سيناء، وكيف كانت عملية الثأر.



الشهيد هشام بركات

"ستوديو التحليل" هو لايف يومى يرصد تفاصيل ومعلومات جديدة عن الأحداث والشخصيات والبطولات التي تقدمها حلقات مسلسل الاختيار الذى يذاع يوميا على قنوات أون ويحقق أعلى نسب مشاهدة منذ أول رمضان.