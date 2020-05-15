مصادر : الاشتباه فى اصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بكورونا ضمن العائدين من واشنطن

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365"، أن أطباء الحجر الصحي ، حصلوا على عينات من المشتبه فى اصابتهم ، وتم وإرسال العينات للغردقة لبيان اصابتهم من عدمة بعد الاشتباه بهم لظهور الأعراض عليهم .

وكشفت المصاد ،ر أن ادارة الفندق المقيم فيه العائدين قامت بعزل المشتبه فيهم ، في مبني فندقي اخر بعيد عن غرف باقى العائدين معهم علي نفس رحلة واشنطن، وقامت بالتعامل معهم طبقا لتعليمات الفريق الطبي المرافق للعائدين بالخارج لفندق الحجر الصحي .

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كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح أمس الخميس، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، تقل على متنها 226 عالقا مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب وعمل الفحوصات والاختبارات اللازمة .