الدنمارك تعلن عدم تسجيل أى وفيات بكورونا فى الـ24 ساعة الماضية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات من سلطات الصحة العامة اليوم الجمعة أن الدنمارك لم تسجل أى وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية لأول مرة منذ 13 مارس.

وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة في الدنمرك إلى 10791 إصابة بعد رصد 78 حالة جديدة منذ أمس الخميس. وانخفض عدد من يدخلون المستشفى لتلقي العلاج عشرة أشخاص إلى 137 مريضا.

وظلت حصيلة الوفيات دون تغيير وبلغت 537 شخصا.