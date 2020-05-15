شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال التدشين، تم إنزال الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها تطبيقاً لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.

في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع، في بيان له، أن الكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي ، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من استلام الكراكتين في أقرب وقت ممكن، لافتاً في هذا الصدد إلى تشكيل عدة لجان عمل تضم مجموعة مختارة من أفضل مهندسي الهيئة لمتابعة أعمال بناء الكراكتين.

من جانبه، أوضح المهندس السيد عسكر، مدير إدارة الكراكات بالهيئة، أن المواصفات الفنية للكراكةتلائم العمل في القناة والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلاً حيث يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 متراً، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقاً لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

وأضاف مدير إدارة الكراكات أن التعاقد على بناء الكراكتين الجديدتين يشمل لأول مرة توريد محاكي متقدم لتدريب الأطقم الفنية على العمل بالكراكات، علاوة على توريد كراكة حفار صغيرة Beaver 45 والتي سيتم تركيبها وتصنيع مثيلاتها في ترسانة بورسعيد البحرية في إطارجهود نقل التكنولوجيا، وكذلك توريد الوصلات الكروية والمرنة لخطوط الطرد بطول ٦ كم والجاري تصنيع باقي مكوناته في الشركات التابعه لهيئة قناة السويس.

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يذكر أن الطول الكلي للكراكة يبلغ147.4مترا، وعرضها 23 مترا، بعمق 7,70متر، وغاطس 5.50 متر، وإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال/الساعة على طول 4كم.



تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط (1)



تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط (2)