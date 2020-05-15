شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاه جارهم بكورونا.. شباب الدرب الأحمر يطلقون حملة للتوعية والتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مرور الوقت بدأ البعض فى التخلي عن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولكن هذا الإهمال يتلاشى حين يصاب الأهالى بالذعر إن صادف ووجدت حالة بالقرب منهم، وهنا يأتى دور الشباب فى محاولة احتواء الأمر مع كبار المنطقة وهذا بالفعل ما حدث فى منطقة الدرب الأحمر بمصر القديمة، التى شهدت سيمفونية حب للوطن وترجمة حقيقية لأبنائه حين يكونوا فى موضع المسئولية"، بعد إصابة مدرس جارهم بكورونا ووفاته إثر الإصابة.

الخليج 365 التقى مجموعة من شباب حى الدرب الأحمر، الذين قرروا أن يواجههوا ذعر الأهالي من الكورونا بالتوعية والتطهير، وإطلاق حملة شعبية تضم شباب من الأطباء والمحامين وحملة المؤهلات العليا وأصحاب المحلات وكبار المنطقة للتوعية تحت شعار " صحتك من صحتنا".

فى البداية يحكى احمد خالد عبد الله 27 سنة محامي بأحد شركات الأدوية وصاحب الفكرة لـ"الخليج 365" تفاصيل المبادرة :" الفكرة جاءت حين ظهرت عندنا حالة مدرس أصيب في الدرب الأحمر، وتوفي بعد أربع أيام بالضبط من إصابته، والناس أصابها الذعر والخوف، وفي نفس الوقت عندهم إهمال ومش عارفين يعملوا أيه".

ويكمل أحمد" الحي به شباب كثيرين، طرحنا الفكرة مع بعض وتشاركنا فى التنفيذ، وكونا غرفة عمليات، ضمن صيادلة شباب، تبرعوا بالكمامات والجوانتي والماسكات والكحول والكلور، حتى الرشاشات، وأول شخص دفع 300 جنيه وجمعنا من نفسنا 1500 جنيه، وانطلقت الحملة.

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وقرر سكان المنطقة فتح اثنين من محلاتهم المغلقة للشباب لتجهيز معدات الرش والتطهير والخامات، وبعد صلاة المغرب قرب السابعة مساء وحتى الواحدة ليلا

قصد الشباب محلات البقالة الجافة والصيدليات والألبان و الأفران والمطاعم ومحلات الملابس والموبايلات وأبواب العمارات، وتبادل الشباب الحوارات مع الجميع مع تسليم الماسكات وتوعيتهم بكلمات بسيطة يسهل عليهم تنفيذها





ومع تحرك الشباب داخل منطقتهم، تفاعل المواطنين معهم، وترددت الدعوات لهم.

وأكد فريق الحملة أن حملة توعية الأهالى ستستمر حتى تصل كل شبر فى الدرب الأحمر ثلاثة أيام فى الأسبوع الخميس والجمعة والسبت ، وأنهم لا يجمعون التبرعات ومن يريد المشاركة يرسل كلورأو كحل أو جونتيات أو ماسكات ويشارك معنا فى الحملة.