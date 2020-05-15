شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 5 رحلات طيران استثنائية للمصريين فى أبوظبى الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة ،فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى ، أشار فيه الملحق العمالى بأبوظبى حنان شاهين، إلى أن السفارة المصرية بالعاصمة ترتب رحلات استثنائية للعالقين على "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبى ) لتكون خمس رحلات يومى الثلاثاء والأربعاء على التوالى 19 و20مايو الجاري.

وتابعت : أن ذلك سيكون متاح على رحلات (أبو ظبى - القاهرة ) من خلال وسائل الدفع التالية :

Advertisements

· مركز اتصالات مصر للطيران (Coll Center )044358444 ( الوسيلة الأفضل ).

· مكت مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبنى الركاب رقم 3).

· مكتب مبيعات مصر للطيران بأبوظبى شارع الاستقلال – بناية فاضل المزروعي(02634477) .

وسيتم إبلاغ المواطنين المسجلة بياناتهم ضمن العالقين بالسفارة بأبوظبى برسائل نصية هواتفهم لتأكيد تسجيلهم، ويفضل الحجز الكترونيا على 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتبهم بأبوظبى ، والاستفسار برقم الهاتف المحمول الإماراتى المسجل بالسفارة .