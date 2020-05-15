شكرا لقرائتكم خبر عن تمريض حلوان تقدم نصائح طبية لمرضى القولون العصبى فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت كلية التمريض بجامعة حلوان نصائح طبية توعوية هامة عن كيفية الصيام لمرضى القولون العصبي، وذلك في إطار حملتها التوعوية الصحية خلال شهر رمضان المبارك والتى تقدم فيها النصائح الطبية للصائمين تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح، فى بيان اليوم، أن كلية التمريض تسعى من خلال هذه الحملة التوعوية لتقديم عدد من النصائح التى تخدم صحة الفرد والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن نصيحة اليوم تقدمها الدكتورة صباح نزيه محمد الدرينى المدرس بقسم تمريض البالغين للمرضى الذين يعانون من القولون العصبى، لاتخاذ عدد من الاحتياطات أهمها:

1- كل مريض يعلم ما هي الأطعمة التي تزيد الأعراض لديه، فإن لم يكن يعلمها فعليه أن يلاحظها ليحاول الابتعاد عنها قدر الإمكان، حيث أنها تختلف من مريض لآخر ومن وقت لآخر ، لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان:

1-الفلفل والشطة والبهارات والتوابل .

2- الأطعمة المقلية والزيت والسمن والمواد الدسمة.

3- الثوم بجميع صوره وأنواعه.

4- البصل النىء والتقلية والفجل والبصل الأخضر والكرّات والكرنب.

5- المياه الغازية.

6- البقوليات.

7- منتجات الألبان.

2- مضغ الطعام جيدًا وعدم الإفراط في الشرب أثناء الأكل "إلا للضرورة"، حيث أن ذلك يؤثر على عملية الهضم ويخفف من عمل الإنزيمات الهاضمة.

3- مراعاة شرب 8 أكواب ماء "أو سوائل" يوميًا "في غير مواعيد الأكل"، لضمان انتظام حركة الأمعاء ومن ثمّ القولون.

4- عدم تناول الفواكه أو المواد السكرية أو الشاي والقهوة والنسكافيه، إلا بعد الأكل بساعتين أو ثلاثة على الأقل.

5- عدم النوم إلا بعد الأكل بـ 2-3 ساعات على الأقل حتى لا تتوقف حركة الأمعاء.

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6- عدم تناول أي أدوية إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

7- بعض الوصفات المتوارثة ربما تفيد في تخفيف أعراض القولون العصبي، مثل بعض الأعشاب المغلية كالكراوية والكمون، وكذلك اللبان الدكر بعد غليه في ماء، أو بعض الوصفات الشامية مثل شرب مشروب مكون من "ملعقة حلبة حصي + ملعقة ينسون + ملعقة بابونج + نصف ملعقة مستكة مطحونة"، يوضع عليه الماء المغلي ويترك ليبرد ثم يشرب بعد ذلك.

8- تناول وجبات منتظمة ومتوازنة، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

9- المداومة على الرياضة، فهي تشد العضلات وتحافظ على الوزن وتضبط إيقاع القولون "المشى لمدة نصف ساعة أو عمل تمارين للبطن والظهر، مما يساعد على إخراج الغازات من جسمك".

10- تناول وجبات صغيرة مقسمه بين الإفطار والسحور "تقسيم نفس الوجبة إلى عدة مرات".

11- تعلم كيف تتعامل مع الإجهاد النفسي والضغوط عن طريق:

- التعامل مع المشكلة بهدوء وروية.

- المحافظة على قسط كاف من النوم من 6 إلى 10 ساعات، أو 12 ساعة كحد أقصى، لأن النوم لمده طويلة يزيد الشعور بالإجهاد النفسي ويدل على الإصابة بالاكتئاب.

- تعلم الاسترخاء العضلي أو التنفسى "حاول إخراج الهواء من خلال فمك"، حاول أن تحافظ على فعل شيء واحد على الأقل تحب أن تفعله.

- تجنب الإمساك باستخدام الملينات الطبيعية المعتمدة على الألياف، وليس العقاقير "راجع طبيبك أولاً".

12- زيارة الطبيب في حالات ظهور أعراض أخرى غير المعتادة في حالات اضطراب القولون العصبى، وتذكر دومًا أن آلام المعدة، القىء، الغثيان، فقدان الوزن، الاستيقاظ من النوم للتبرز، نزول دم مع البراز، الأنيميا وارتفاع سرعة الترسيب، كلها ليست أعراضًا للقولون العصبى.