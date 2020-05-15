الداخلية تواصل استهداف المقاهي والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس "كورونا". وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 946 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 227 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. ونجحت الجهود فى ضبط (372) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق (2) مكان نشاط تعليمي مخالف. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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