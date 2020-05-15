بزعم توفير وحدة سكنية.. ضبط مدير شركة نصب على مواطن واستولى أمواله بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في ضبط مدير شركة " غير مرخصة"، لاتهامه بالنصب على أحد المواطنين والاستيلاء منه على 20 ألف جنيه، بزعم توفير وحدة سكنية له بإحدى المدن الساحلية.

تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين (مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بكفرالشيخ)، بقيام أحد الأشخاص (مدير وشريك بشركة غير مرخصة للاستثمار والتنمية العقارية - كائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك وحدات سكنية فى المدن السياحية والساحلية متخذاً من الشركة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، والاستيلاء من المواطن على مبلغ مالى قدره (20 ألف جنيه)، كمقدم لمبلغ (140 ألف جنيه) بزعم توفير وحدة سكنيه له بإحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.