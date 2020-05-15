القبض على عاطل حول منزله وكرا لزراعة المواد المخدرة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح رجال مكافحة المخدرات في ضبط شخص لاتجاره بالمواد المخدرة وزراعتها بداخل حديقة منزله بالفيوم. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة المركز – "له معلومات جنائية ") بالاتجار بالمواد المخدرة وزراعتها بداخل حديقة منزله. عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر على (جوال بلاستيك به حوالي 4 كيلو جرام لنبات جاف أخضر اللون يشتبه في أن يكون نبات "القنب الهندي" المخدر - مبلغ مالي 2 هاتف محمول)، كما تم العثور على (250 شجرة منزرعة "يشتبه أن تكون لنبات القنب الهندي المخدر" داخل حديقة المنزل على مساحة قيراط)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وملكيته للمزروعات، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة والهواتف المحمولة بقصد الاتصال بعملائه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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