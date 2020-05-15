المتحدث العسكري: مقتل 13 تكفيريًا واكتشاف وتفجير 14 عبوة وحزام ناسف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذ أبطال القوات المسلحة عملية نوعية أسفرت عن الآتي:

1- مقتل 7 أفراد تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحيازته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.

2- ضبط عربة دفع رباعي وعدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

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3- اكتشاف وتفجير عدد (10) عبوة ناسفة.

4- ضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف.

5- ضبط عدد (3) بندقية آليه وبندقية قناصة و(3) مسدس 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) جهاز لاسلكي و(5) شدة ميدانية.

هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.