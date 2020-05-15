مصدر بالصحة يكشف عدد تحاليل كورونا التي أجرتها مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن إجراء نحو 135 ألف تحليل "PCR" المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى متابعة الحالات المصابة بمستشفيات العزل والحجر الصحي لحين تحول تحاليلها إلى سلبية وتمام شفائها، حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الوزارة اشترطت ضرورة إجراء الفحوصات والأشعة وتحليل صورة دم للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، قبل إجراء تحليل "PCR".

وقال: "في كل الأحوال لا يجوز التعامل مع المريض شفوياً، بل يجب إجراء أشعة وتحليل صورة دم بدلا من الاكتفاء بالحديث معه عن مخالطته لحالات أو قدومه من الخارج، لأنه من الممكن ألا يكون منطبقًا عليه شروط تعريف الحالة المتمثل في المخالطة أو العودة من الخارج أو زيارة منشأة ثبت اكتشاف حالات بها، ويكون مصابًا بالفعل".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة إجراء 200 ألف اختبار بالكاشف السريع (Rapit test)، لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.