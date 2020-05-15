أخبار مصر | الهيروغليفية خطوة بخطوة.. محاضرة "أونلاين" بمكتبة الإسكندرية (رابط الاشتراك)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهيروغليفية خطوة بخطوة.. محاضرة "أونلاين" بمكتبة الإسكندرية (رابط الاشتراك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تطلق مكتبة الإسكندرية محاضرة لتعليم الكتابة الهيروغليفية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني "الهيروغليفية خطوة بخطوة" ويحاضر فيها الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وجون حسني أخصائي الكتابة المصرية القديمة بالمركز.
يذكر أن المركز قام بإطلاق الموقع الإلكتروني "الهيروغليفية خطوة بخطوة" بالتعاون مع إدارة التكنولوجيا والمعلومات، في إطار السعي لنشر المعرفة باللغة المصرية القديمة، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى للموقع عام 2015 وهو مشروع طويل الأمد حيث يتم إثراء محتواه العلمي بشكل مستمر سواء في الدروس التعليمية والاختبارات الملحقة بها أو عدد الكلمات في القاموس أو نماذج من القطع الأثرية.
وهذا الموقع يعد أول موقع الكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة وهو يستهدف الدارسين من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين باللغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها. وقد تضمن الموقع على مادة علمية باللغتين العربية والانجليزية.
ويتميز هذا الموقع باحتوائه على قاموس للغة المصرية القديمة والذي يتم تزويده بكلمات جديدة باستمرار. يحتوي القاموس في الوقت الراهن على أكثر من 6300 كلمة باللغة المصرية القديمة ومرادفاتها. وهو قاموس تفاعلي يُمَكٍّن المستخدم من البحث عن الكلمات الهيروغليفية سواء باستخدام العلامات الهيروغليفية، والتي يبلغ عددها على الموقع أكثر من 6800 علامة، أو بالقيمة الصوتية للكلمة المصرية القديمة أو بمعنى الكلمة سواء باللغة العربية أو باللغة الانجليزية.
ويحتوي الموقع أيضًا على مجموعة من الدروس التعليمية والتي تصل إلى 30 درس باللغتين العربية والإنجليزية والتي زودت بمجموعة من الاختبارات التعليمية التي تساعد على تقييم الدارس لنفسه ومعرفة مدى فهمه للدروس.
كما يحتوى أيضًا على نماذج لـ 116 قطعة أثرية عليها نصوص هيروغليفية من مختلف المتاحف المصرية والعالمية، تأتي هذه القطع مصحوبة بنطق لكلمات النص وترجمته؛ وذلك من أجل المزيد من التدريب على ما تعلمه الدارس من دروس وقواعد بالإضافة الى تمكين المتعلم من التدريب بطريقة عملية على النصوص المكتوبة بخطوط مختلفة عن تلك المكتوبة ببرامج الحاسوب.
ويعكف مركز دراسات الخطوط على إضافة قسم جديد للموقع يشتمل على شرح مُفصَّل للعلامات الهيروغليفية الأساسية وكيف كُتبت على الآثار المصرية القديمة وكيف تم استخدامها في اللغة المصرية القديمة. يبلغ عدد هذه العلامات أكثر من 780 علامة.
والجدير بالذكر أن عدد الزائرين للموقع في تزايد مستمر، إذ بلغ عدد الزائرين لهذا العام أكثر من 70 ألف مستخدم، وهو ما يؤكد ويشير إلى كثرة تفاعل المستخدمين ومدى استفادتهم بالموقع. ولعل من أهم الدوافع لإنشاء هذا الموقع هو الدور الهام الذي يلعبه التعليم الإلكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة ومن ثم تحقيق أهداف مكتبة الإسكندرية وهي أن تكون رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.
ومما لا شك فيه، وتواكبًا مع العصر الحديث، فإن تعلم الهيروغليفية من خلال مواقع شبكة الإنترنت يبدو أسهل بكثير وأسرع من البحث في كثير من الكتب. لذلك فإن الفائدة الرئيسية من إنشاء موقع لتعليم الهيروغليفية على شبكة الإنترنت هي دعم التعليم والتعلم والبحث عن اللغة المصرية القديمة؛ حيث تم تصميم هذا الموقع ليكون نموذجًا للمواقع الإلكترونية والتي أصبحت واحدة من الأدوات الهامة في التعليم الإلكتروني.
ويأتي هذا المشروع استكمالًا لأهداف مركز الخطوط وهي نشر مواقع تعليمية متخصصة لتعليم الخطوط المختلفة، فضلًا عن إخراج كتب تعليمية متخصصة أيضًا في مجال تعليم الخطوط ككتاب "كيف تقرأ الهيروغليفية" وهو كتاب مترجم عن الإنجليزية والذي ترجمه مركز الخطوط وصدر عام 2008.