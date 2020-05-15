أخبار مصر | الهيروغليفية خطوة بخطوة.. محاضرة "أونلاين" بمكتبة الإسكندرية (رابط الاشتراك)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهيروغليفية خطوة بخطوة.. محاضرة "أونلاين" بمكتبة الإسكندرية (رابط الاشتراك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق مكتبة الإسكندرية محاضرة لتعليم الكتابة الهيروغليفية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني "الهيروغليفية خطوة بخطوة" ويحاضر فيها الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وجون حسني أخصائي الكتابة المصرية القديمة بالمركز.

وتنطلق المحاضرة يوم الأربعاء 20 مايو في الفترة من 12 إلى 1 صباحا، ومن الممكن متابعتها عبر هذا الرابط .

يذكر أن المركز قام بإطلاق الموقع الإلكتروني "الهيروغليفية خطوة بخطوة" بالتعاون مع إدارة التكنولوجيا والمعلومات، في إطار السعي لنشر المعرفة باللغة المصرية القديمة، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى للموقع عام 2015 وهو مشروع طويل الأمد حيث يتم إثراء محتواه العلمي بشكل مستمر سواء في الدروس التعليمية والاختبارات الملحقة بها أو عدد الكلمات في القاموس أو نماذج من القطع الأثرية. وهذا الموقع يعد أول موقع الكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة وهو يستهدف الدارسين من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين باللغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها. وقد تضمن الموقع على مادة علمية باللغتين العربية والانجليزية. ويتميز هذا الموقع باحتوائه على قاموس للغة المصرية القديمة والذي يتم تزويده بكلمات جديدة باستمرار. يحتوي القاموس في الوقت الراهن على أكثر من 6300 كلمة باللغة المصرية القديمة ومرادفاتها. وهو قاموس تفاعلي يُمَكٍّن المستخدم من البحث عن الكلمات الهيروغليفية سواء باستخدام العلامات الهيروغليفية، والتي يبلغ عددها على الموقع أكثر من 6800 علامة، أو بالقيمة الصوتية للكلمة المصرية القديمة أو بمعنى الكلمة سواء باللغة العربية أو باللغة الانجليزية. ويحتوي الموقع أيضًا على مجموعة من الدروس التعليمية والتي تصل إلى 30 درس باللغتين العربية والإنجليزية والتي زودت بمجموعة من الاختبارات التعليمية التي تساعد على تقييم الدارس لنفسه ومعرفة مدى فهمه للدروس. Advertisements