أخبار مصر | 6 رحلات إضافية.. تعرف على مواعيد قطارات عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 رحلات إضافية.. تعرف على مواعيد قطارات عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إنه في إطار الاستعداد لسفر الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك فقد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل عدد ٦ قطارات إضافية علي خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع ٤ قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من ١٨ مايو الي ٤ يونيه ٢٠٢٠ ليصبح اجمالي عدد القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة علي الوجهين القبلي والبحري ٧٢٢ قطار، لافتا إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع مايقره المجلس من قرارات.

وأكد الوزير أنه قد وجه قيادات هيئة السكة الحديد بإتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب.