أخبار مصر | وزير الرياضة يناقش إتاحة هيئة ستاد القاهرة للاستخدام المجتمعي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يناقش إتاحة هيئة ستاد القاهرة للاستخدام المجتمعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، الدراسة المبدئية المتعلقة بمجموعة من المشروعات الاقتصادية والخدمية المقرر تنفيذها داخل الهيئة الفترة المقبلة.

واستعرضت الدراسة المشروعات المقترحة التي تخدم النواحي الاجتماعية والرياضية والترفيهية والصحية، استنادًا على الإطار العام لتلك المشروعات الذي يتركز على خلق فرص استثمارية مميزة تعمل على إعلاء صورة الاستاد عالميًا، وتقديم خدمات رياضية وترفيهية للمواطن، والعمل على تنمية موارد هيئة الاستاد.

وتشتمل الدراسة مقترح إنشاء فرع لنادي The Club داخل هيئة الاستاد؛ للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء نادٍ للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بسرعة الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتخطيط المساحات والمشروعات المقترح إنشاؤها داخل هيئة استاد القاهرة الرياضي، للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أهمية هيئة استاد القاهرة، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.