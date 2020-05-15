أخبار مصر | وزير الرياضة يناقش إتاحة هيئة ستاد القاهرة للاستخدام المجتمعي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يناقش إتاحة هيئة ستاد القاهرة للاستخدام المجتمعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، الدراسة المبدئية المتعلقة بمجموعة من المشروعات الاقتصادية والخدمية المقرر تنفيذها داخل الهيئة الفترة المقبلة.
واستعرضت الدراسة المشروعات المقترحة التي تخدم النواحي الاجتماعية والرياضية والترفيهية والصحية، استنادًا على الإطار العام لتلك المشروعات الذي يتركز على خلق فرص استثمارية مميزة تعمل على إعلاء صورة الاستاد عالميًا، وتقديم خدمات رياضية وترفيهية للمواطن، والعمل على تنمية موارد هيئة الاستاد.
وتشتمل الدراسة مقترح إنشاء فرع لنادي The Club داخل هيئة الاستاد؛ للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء نادٍ للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.
ووجه وزير الشباب والرياضة، بسرعة الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتخطيط المساحات والمشروعات المقترح إنشاؤها داخل هيئة استاد القاهرة الرياضي، للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أهمية هيئة استاد القاهرة، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.