مصر | ضبط مزرعة بانجو بداخلها نصف طن بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مزرعة بانجو بداخلها نصف طن بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالإشتراك مع آخرين فى زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) تخصصوا فى زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبوصوير مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم بالمرزعة المشار إليها، وأمكن ضبط أحدهم حال تواجده بالمزرعة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 500 كيلو جرام ) ومرزعة لنبات القنب المخدر ( البانجو ) مساحتها ( 4 قراريط ) ومبلغ مالى وعدد ( 2 ) هاتف محمول وميزان.