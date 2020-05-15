مصر | ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصنيع مخدر الإستروكس بالنزهة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصنيع مخدر الإستروكس بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع مخدر الإستروكس وبحوزتهم 3 كيلوجرام من ذات المخدر بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، قيام أربعة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم – "لإثنين منهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة "الإستروكس" المخدرة بقصد الإتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (150 كيس يحوى مخدر الإستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلو جرام - 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون "تُستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر" - مبلغ مالى - 6 هاتف محمول- سلاح نارى "فرد خرطوش" - طلقتين من ذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٩٧ قطعة سلاح ناري، ٢٢٨ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٧٤٣٨ حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٩٧ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٦٤ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٩ بندقة آلية، ٤٥ بنادق خرطوش، ١٠ طبنجة، ١٢٣ فردا محلي الصنع، ٢٩٣ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٨٩ قطعة سلاح أبيض.

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٧٤٣٨ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٤٠ حكم جناية، ٢٢٤٧٢ حكم حبس جزئي، ٤١٥٧ حكم حبس مستأنف، ٣٩٢٣٢ حكم غرامة، ١١٢٣٨ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٢٢٨ قضايا مخدرات بحوزة ٢٤٤ متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٤٧ متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ١٦ متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢١٨ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط ١٨٠٦٩ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٧٥ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ١١ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.